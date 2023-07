Man wolle als Gruppe zukünftig mit einer Stimme sprechen, das soll auch in einem Brief an das zuständige Cottbuser Schulamt deutlich gemacht werden. Schega bezeichnete des Weggang ihrer Kollegen als "beschämende Reaktion", der sich Schulamt, Schulleitung und das Lehrerkollegium nun stellen müssten. Das Kollegium sei nach wie vor tief gespalten.

Nachdem sie Rechtsextremismus an ihrer Schule in Burg im Spreewald angeprangert hatten, bekamen zwei Lehrkräfte viel Unterstützung, wurden aber auch angefeindet. Nun verlassen sie die Schule. Ein verheerendes Signal, kommentiert Hanno Christ.

Die beiden Lehrkräfte hatten angekündigt die Schule zu verlassen, nachdem sie vermehrt Anfeindungen ausgesetzt waren. Beide hatten in einem Brandbrief im April tägliche rechsextreme Vorfälle wie Hitlergrüße in der Schule öffentlich gemacht und beklagt, dass dagegen nichts unternommen werde.

"Ihr Weggang ist eine Reaktion auf Nichthandeln, Ohnmacht und Anfeindungen", so Schega. Zudem werde nicht genug auf die Eltern der betroffenen Schüler geschaut. So hatten beispielsweise selbsternannte Elternvertreter anonym in einem Brief gefordert, die beiden zu entlassen.

Zuletzt waren in Burg Dutzende Aufkleber mit dem Bild der beiden Lehrkräfte auf Laternenmasten verteilt worden. Zudem wurde ein Instagram-Account erstellt, in dem zur "Jagd" auf sie aufgerufen wurde.