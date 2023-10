S 1 Charlottenburg - Potsdam Hbf

02.10.2023 bis 22.10.2023 Betriebsschluss wird der Abschnitt Wannsee <> Potsdam Hbf von der S1 anstatt der S7 bedient Zugverkehr verändert: Fahrgäste der S7 steigen bitte in beiden Fahrtrichtungen in Grunewald um. Die Weiterfahrt erfolgt nach 8 oder 18 Minuten (in Fahrtrichtung Wannsee) bzw. nach 8 Minuten (in Fahrtrichtung Ahrensfelde) vom selben Gleis. Taktänderung: Grunewald <> Nikolassee S-Bahnverkehr nur im 20-Minutentakt ---------- Gesundbrunnen – Schönholz – Frohnau/Blankenburg – Birkenwerder – Oranienburg 07.10.2023 7 Uhr bis 08.10.2023 16 Uhr - Zugverkehr verändert - Taktänderung - Bahnsteigänderung in Bornholmer Straße Umleitung der S1 zwischen Bornholmer Straße und Hohen Neuendorf über Pankow, Blankenburg und Schönfließ. Zwischen Bornholmer Straße und Schönholz verkehrt die S-Bahn nur im 20-Minutentakt mit der S25. Zwischen Schönholz und Frohnau verkehrt die S-Bahn nur im 20-Minutentakt. ---------- In den Nächten 09./10.10. (Mo/Di) und 10./11.10. (Di/Mi) jeweils 21:45 Uhr bis 1:30 Uhr besteht Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Hohen Neuendorf und Oranienburg. ---------- In den Nächten 11./12.10. (Mi/Do) und 12./13.10. (Do/Fr) jeweils 22 Uhr bis 1:30 Uhr besteht Ersatzverkehr mit Bussen. In dem Abschnitt Frohnau bis Birkenwerder.