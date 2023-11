Das Naemi-Wilke-Stift, das städtische Krankenhaus von Guben (Spree-Neiße) schränkt mit sofortiger Wirkung die Notfallversorgung ein. Das teilte das Krankenhaus am Donnerstag mit. Künftig solle sich die Notfallversorgung auf "Schwerpunktzeiten" fokussieren, heißt es in der Mitteilung.

Von 20 Uhr am Abend bis zum Folgetag 8 Uhr soll demnach nur die gesetzliche Mindestbesetzung für Notfälle vorgehalten werden. In diesem Zeitraum seien die Fachärzte in Bereitschaft und könnten, so die Mitteilung, in dringenden Fällen per Telemedizin konsultiert werden.