Nach fast sechs Wochen ohne trinkbares Leitungswasser besteht Hoffnung für die Einwohner von Wainsdorf (Elbe-Elster). Nach Angaben des zuständigen Wasser- und Abwasserverbandes Elsterwerda soll am Dienstag eine provisorische Wasserleitung an das Ortsnetz von Wainsdorf angeschlossen werden. Mit der Inbetriebnahme könne das Wasser in den Hauptversorgungsleitungen wieder als Trinkwasser bezeichnet werden. Das teilte der Verband auf seiner Internetseite mit [ www.wav-elsterwerda.de ].

Einwohner, die nach der Inbetriebnahme der neuen Leitung geruchs- und geschmacksneutrales Wasser aus ihren Wasserhähnen entnehmen können, können sich demnach freuen: sie haben dann bereits am Dienstag wieder Trinkwasser aus der Leitung. Sollte es jedoch weiterhin Beeinträchtungen in der Wasserqualität geben - eben durch einen veränderten Geschmack oder Geruch - seien weitere Spülungen notwendig, heißt es vom Wasserverband. In diesem Fall ist das Leitungswasser für das jeweilige Grundstück noch nicht als Trinkwasser freigegeben. Es darf dann weiterhin lediglich für die Toilettenspülung genutzt werden. Der Wasserverband will mit den Einwohnern, bei denen das nach Dienstag der Fall ist, schnellstmöglich Lösungen finden.



Die Freigabe des Ortsnetzes erfolge in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Zuvor seien die notwendigen mikrobiologischen und chemischen Analysen erfolgt. Bis sämtliche Einwohner wieder unbedenkliches Trinkwasser aus ihren Leitungen bekommen, sollen die provisorischen Lösungen erhalten bleiben, heißt es vom Verband. Damit sind Trinkwasserwagen und Duschmöglichkeiten, etwa auf einem Sportplatz gemeint.