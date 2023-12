Der Rentner Heinz Voigt stürzt in seinem Pflegeheim in Lübbenau. Er wird zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Fraglich ist, wie er und andere in einer ähnlichen Situation wieder zurückkommen sollen.

Seit einem Jahr lebt Heinz Voigt in einem Pflegeheim in Lübbenau. Er ist am atypischen Parkinson-Syndrom erkrankt, kann sich kaum bewegen und nicht allein aufrechthalten. Wenn er allein aufstehen will, kann es passieren, dass er stürzt. So wie an diesem einen Samstagmorgen.

Das Pflegeheim alarmiert den Rettungswagen, in der Notaufnahme in Lübben wird der 80-Jährige behandelt, eine Platzwunde am Kopf genäht. Nachdem er versorgt wird, kann er wieder entlassen werden. Doch der Rücktransport ins Pflegeheim führt zu Problemen.