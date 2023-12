Alkoholverbote in Cottbus zeigen laut Polizei Wirkung

Do 07.12.23 | 16:51 Uhr

Die befristeten Alkoholverbote in Teilen der Cottbuser Innenstadt haben nach Einschätzung von Stadtverwaltung und Polizei Wirkung gezeigt. Durch mehr Präsenz von Einsatzkräften und Ordnungsamt seien Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Zusammenhang mit Alkoholkonsum zurückgedrängt worden, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Neben der Kooperation mit der Polizei habe auch die Zusammenarbeit mit Trägern der Jugendhilfe gewirkt. Konkrete Zahlen dazu wurden nicht genannt. Auch die Zahl der Straftaten ging nach Angaben der Polizeidirektion Süd zurück. Die Alkoholverbote für den Schillerplatz und die Stadtpromenade galten bis Ende Oktober.