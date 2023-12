Weihnachten an einem Ort, an dem der Tod immer präsent ist

Sterne hängen an der Decke des Flurs, ein liebevoll geschmückter Weihnachtsbaum leuchtet im Gemeinschaftsraum. Die Weihnachtszeit ist auch in das Hospiz in Luckau (Dahme-Spreewald) eingezogen. Unheilbar Kranke kommen hierher, um die letzten Monate, manchmal auch Tage ihres Lebens gepflegt und beim Sterben begleitet zu werden. Einige von ihnen verbringen auch die Weihnachtszeit in der Einrichtung.

Seit vier Jahren gibt es das Hospiz in Luckau, rund 500 Bewohner wurden in dieser Zeit beim Sterben begleitet. 28 Mitarbeiter kümmern sich im Schichtsystem um die maximal 12 Bewohner. Der Jüngste war 32, der Älteste 100 Jahre alt. Im Schnitt bleiben die Bewohner drei Wochen hier. Der längste Zeitraum war ein ganzes Jahr, der kürzeste nur ein halber Tag.

Damit erleben die Patienten im Luckauer Hospiz maximal ein Weihnachten - die meisten Gäste erleben das Weihnachtsfest in der Einrichtung gar nicht.