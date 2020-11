rbb: Frau Preuß, spüren Sie im Moment mehr Interesse an der Telefonseelsorge?

Corinna Preuß: Die Telefonseelsorge ist seit Jahren konstant stark nachgefragt. Es sind die existentiellen Themen, die uns am Telefon begegnen, aber auch die ganze Spannbreite des Lebens, die sich bis zu den Alltagsthemen ziehen kann. Auch Corona spielt natürlich eine Rolle. Es wird über die Einschränkungen, die damit verbundenen Belastungen gesprochen. Es ist aber in vielen Gesprächen auch das Hauptthema. Da geht es um die Unmöglichkeit, von Eltern Abschied zu nehmen, die im Pflegeheim im Sterben liegen. Wir erleben auch sehr stark, dass es für Menschen, die ohnehin stark sozial isoliert sind und kaum Kontakt finden, noch einmal schwerer geworden ist. Es ist für sie kaum noch möglich, beim Bäcker um die Ecke ins Gespräch zu kommen oder beim Einkaufen ein Schwätzchen zu halten. Diese kleinen wichtigen Dinge sind weggefallen. Aber auch die vielleicht lebenserhaltenden Strukturen in der Woche wie die Gruppentherapie oder Einzelgespräche gibt es nicht mehr.

Was bewegt die Menschen in diesen Wochen besonders, womit wenden sie sich an Sie und ihre Mitarbeiter?

Jedes Gespräch ist einzigartig, jeder Mensch erlebt diese Corona-Situation individuell. Da ist der Familienvater, der beruflich stark eingespannt ist und nun wegen der Quarantäne noch seine Kinder zu Hause beschulen muss. Da gibt es Menschen, die stark unter Ängsten leiden und durch diese unklare Situation noch zusätzlich belastet werden. Da gibt es den Gastronomen, der mit Herz und Seele sein Restaurant betrieben hat und jetzt nicht mehr arbeiten gehen kann. Gerade er ist doppelt betroffen: Durch die finanziellen Probleme, aber auch durch den Wegfall der sinnstiftenden Arbeit, den Kontakt zu den Gästen. Die Gespräche dauern meist eine halbe Stunde, es kann aber weit mehr werden. Wir wollen da sein für die Menschen und ihnen die Zeit geben, die sie brauchen.