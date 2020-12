Es müsse gehandelt werden, so Landrat Siegurt Heinze(parteilos), sonst kollabiere das Gesundheitssystem und damit gegebenenfalls das öffentliche Leben. Das Krankenhaus komme bereits an seine Kapazitätsgrenze.

Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat als Corona-Hotspot Brandenburgs auf die steigenden Infektionszahlen reagiert und schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beschlossen [osl-online.de] . Sie bedeuten eine deutliche Einschränkung des öffentlichen Lebens und betreffen den Schulbetrieb genauso wie das Besuchsrecht in Pflegeheimen. So gilt ab Montag eine Maskenpflicht für Schüler ab der ersten Klasse in Gebäuden, Sportunterricht ist verboten. Für die älteren Schüler gibt es einen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht. Bewohner von Pflegeheimen dürfen nur von einer Person am Tag für eine Stunde besucht werden. Bestattungen können nur noch im engsten Familienkreis stattfinden. In der Öffentlichkeit gilt ein Alkoholverbot.

Das ist der höchste Inzidenzwert in ganz Brandenburg. Aber auch in Cottbus und dem Landkreis Spree-Neiße werden ab Montag zusätzliche Regeln gelten, um die Corona-Zahlen zu senken. Das kündigte am Donnerstag Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) an.

Genau wie beim Oberspreewald-Lausitz-Kreis handele es sich um Corona-Hotspots mit hohen Inzidenzwerten von 200. Deshalb werde es Wechselunterricht in den Schulen geben, die Klassengrößen müssten reduziert werden. Es gehe generell darum die sozialen Kontakte zu beschränken. In allen drei Bereichen gebe es eine schwierige Situation. Wie eine Sprecherin des Landkreises Spree-Neiße sagte, werden die Einschränkungen nicht so hart wie im Oberspreewald-Lausitz-Kreis ausfallen. Sie werden am Freitag veröffentlicht.

Die Maßnahmen gelten zunächst bis zum 20.12.2020.

Sendung: Antenne Brandenburg, 03.12.2020, 14.30 Uhr