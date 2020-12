Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages ist in Brandenburg auf einen neuen Höchststand geklettert. Von Mittwoch zu Donnerstag wurden 661 bestätigte Neuinfektionen gemeldet, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam mitteilte. Zuletzt waren hier am 26. November 629 angezeigt worden.



Binnen 24 Stunden stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 um 16 auf 425. Am Mittwoch hatte die Zahl der Gestorbenen innerhalb eines Tages mit 26 einen bisherigen Höchststand erreicht.



Aktuell liegen 510 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus; 119 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 74 müssen beatmet werden. Die Zahl der Erkrankten seit Beginn der Pandemie stieg damit um 95 auf 6.899.