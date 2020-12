Keine Region in Brandenburg ist so stark von der Corona-Pandemie betroffen wie der Süden des Landes. "Wir stoßen nicht nur bettenmäßig an Grenzen, sondern auch personell", hieß es in der vergangenen Woche vom größten Krankenhaus der Region, dem Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum. Auf einen öffentlichen Hilferuf haben sich seit Freitag bisher rund 30 freiwillige Pflegekräfte gemeldet, sagte eine Sprecherin am Montag dem rbb. Es das zweite Krankenhaus der Region, das diesen Schritt wegen der angespannten Personalsituation gegangen ist.

Gemeldet haben sich inzwischen unter anderem Freiwillige aus der Elternzeit oder einige, die ihre freie Zeit investieren wollen, um zu helfen. Auch die Schüler der Medizinischen Schule am CTK werden unterstützend in der Pflege eingebunden. Sie alle sollen schnellstmöglich eingesetzt werden. Auf welchen Stationen und wann, das werde individuell abgestimmt, noch in dieser Woche sollen die Gespräche dazu laufen.

Auch im südbrandenburger Oberspreewald-Lausitz-Kreis, der als Corona-Hotspot von Brandenburg gilt, hatte das Klinikum Niederlausitz vor rund einer Woche die Bevölkerung um Hilfe gebeten. Innerhalb weniger Tage hatten sich rund 100 Freiwillige gemeldet.

Das Krankenhaus in Spremberg (Spree-Neiße) will dagegen so einen Aufruf noch nicht starten. Die Lage ist laut Geschäftsführerin Kathrin Möbius zwar auch an ihrem Haus angespannt. Allerdings würde ein Hilferuf auch das Stammpersonal vor neue Herausforderungen stellen, "wenn Mitarbeiter eingesetzt werden, die sich mit den Gegebenheiten nicht so auskennen." Es seien zunächst Stationen geschlossen worden, um das "Personal zu konzentrieren", sagte Möbius dem rbb am Montag.

Sie beobachtet die Lage, vor allem im Cottbuser Krankenhaus, mit großer Sorge. Das CTK werde als Schwerpunktversorger gebraucht. "Wir können ja als Krankenhaus der Grundversorgung, nicht alle Krankheiten, auch akute Erkrankungen, behandeln." Sie habe große Angst, dass Patienten nicht verlegt werden könnten, die dringend behandelt werden müssten. "Natürlich haben wir auch die Befürchtung, dass wir ganz schnell an unsere Grenzen kommen und nicht mehr aufnahmefähig sind", sagt Möbius. "Also die Situation ist schon äußerst kritisch."



Mit 30 Krankenhaus-Mitarbeitern sind rund zehn Prozent der Belegschaft an Corona erkrankt. Spremberg hat im Spree-Neiße-Kreis die meisten Corona-Fälle. Mit Stand von Montag wurden 483 positive Befunde registriert [lkspn.de] - von insgesamt 2.072 im Kreis.