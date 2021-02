Mirko Dwilling-Haß Potsdam Mittwoch, 17.02.2021 | 17:17 Uhr

Leider schalten die Verantwortlichen beim Thema „erklärungsbedarf“ auf Ignoranz.



Man sieht es ja gerade sehr schön an der Diskusison im AstraZeneca.



Immer nach dem Motto: es darf nicht sein, was nicht sein soll.

Im Zweifel sind es Verweigerer und Verschwörungstheoretiker die das super-Mittel verteufeln.



Wenn sich dann allerdings ein Spahn hinstellt und von „vertrauen“ spricht, dann unterstreicht dies nur die berechtigten Zweifel.



Und wenn in Folge einer Impfung 30% der geimpften mit Nebenwirkungen ausfallen, dann kann man sich nicht einfach behaupten, dass sei auch noch gut.



Das sich so wenige für die Impfung entscheiden, ist auch nichts anders als Ziel von Spahn und Co. Mit ihrem Umgang bauen sie nur vor, um eine Impfpflicht zu bringen. Und das ist das eigentliche Ziele derer „Experten“.