Cottbus will Läden und Hotels modellhaft öffnen

Cottbus will als erste Kommune in Brandenburg eine Corona-Modellregion werden. Mit Tests, Apps und Hygienekonzepten soll trotz hoher Inzidenzwerte wieder Bewegungsfreiheit für die Menschen geschaffen werden, sagte Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) am Donnerstag.

Mit dem Konzept sollen Handel, Tourismus und Kultur vorsichtig wieder hochgefahren werden. Die Cottbuser sollen zum Beispiel wieder shoppen und in Gaststätten gehen können, auch Hotels will Kelch schrittweise an den Start bringen. Dort lägen gute Hygienekonzepte vor.