Bei einer Demo gegen Corona-Maßnahmen in Cottbus wurde zur Jagd auf ein rbb-Team aufgerufen, ein Kollege ist in einem Restaurant unerwünscht wegen seiner Arbeit. Doch wir Journalisten werden weiter berichten, kommentiert Andreas Rausch .

Journalisten werden häufig als unangenehme Menschen empfunden. Das liegt an ihrem Beruf. Denn guter Journalismus muss auch weh tun, wenn er sich selbst ernst nimmt. Wenn er Wahrheiten ausspricht, einordnet, Politikern auf die Füße tritt, sich Mehrheitsmeinungen nicht anpasst - oder lautstarken Minderheiten aus lauter Opportunismus. Kritischer, unabhängiger Journalismus gehört zur DNA einer Demokratie, wie wir sie haben. In Cottbus haben einige ein Problem damit. Am vierten Adventswochenende wurde während einer Demonstration in Cottbus zur Jagd auf ein rbb-Kamerateam aufgerufen. Der Mob bedrängte meine Kollegen, versuchte sie einzuschüchtern und bei ihrer Arbeit zu behindern. Es ging bei der Demo eigentlich um Kritik an den Corona-Maßnahmen im zweiten Pandemie-Winter im Land, mehr als 4.000 Menschen waren dafür zusammengekommen - viele darunter, die Bedenken haben, Ängste. Menschen, die sich in ihrer persönlichen Freiheit unzulässig beschnitten sehen, skeptisch gegenüber Impfstoffen sind.

Wenige Meter weiter in einer anderen Gastro-Einrichtung werden Besucher angepöbelt, weil sie eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen - was dort sonst niemand tut - weil sie sich an die Pandemie-Regeln halten. In Senftenberg weist ein Restaurant seine Gäste schriftlich darauf hin, dass hier auch "Entwurmte" bedient würden und man sich per Hausrecht jedwede Corona-Kontrollen verbitte. Was ist hier los?

Es erinnert mich fatal an 2017/2018. Damals mobilisierte der rechtsextreme Verein "Zukunft Heimat" nach mehreren Übergriffen von migrantischen Jugendlichen auf Deutsche - und umgekehrt - Tausende zu Demonstrationen in Cottbus. rbb-Journalisten wurden auf offener Straße beschimpft, bespuckt, bedroht, weil sie ihre Arbeit machten - damals wie heute. "Sie beschädigen das Image der Stadt und stellen uns in eine rechte Ecke", warfen uns in dieser Zeit selbst renommierte Vertreter der Stadtgesellschaft vor.

Als wir eine TV-Debatte um die Vorgänge führten, kamen ebenso scharfe Vorwürfe aus dem anderen politischen Spektrum: Man dürfe nicht mit Rechtsextremen reden. Wir haben das damals ausgehalten. Wir haben unsere Arbeit gemacht. Und wir werden das auch heute weiter tun. Weil wir keine Werbebotschafter sind, keine Sprachrohre von irgendjemandem.