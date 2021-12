Der Protest gegen Corona-Beschränkungen hält in Brandenburg aber auch in Berlin an. In Hennigsdorf im Landkreis Oberhavel kamen am Samstag nach Polizeiangaben bis zu 500 Menschen zusammen, in Brandenburg/Havel bis zu 350 und in Potsdam bis zu 60 Menschen. Die Versammlungen seien ruhig verlaufen, hieß es am Nachmittag. Für den Abend sind zudem in Cottbus gleich zwei Demonstrationen angekündigt.