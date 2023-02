Zum Wegfall der Maskenpflicht in Bus und Bahn am Donnerstag hat die Stadt Cottbus eine Bilanz für das vergangene Jahr gezogen. Demnach wurden 2022 in 76 Fällen Bußgelder gegen Nutzer von Bussen und Straßenbahnen verhängt, die keine Masken getragen hatten, sagte der Pressesprecher der Stadt, Jan Gloßmann, dem rbb.

Um die Fahrgäste auf die Maskenpflicht hinzuweisen, gab es auch Fahrzeugdurchsagen und Hinweisschilder. Sie können teilweise auch jetzt noch, nach dem Ende der Maskenpflicht, in Bus und Bahn "sichtbar und hörbar" sein, so Cottbusverkehr. Beschriftungen, Sticker und zum Beispiel Ansagen sollen in den nächsten Tagen und Wochen entfernt werden, heißt es auf [ cottbusverkehr.de ]. Deshalb gelte, dass "auch in den noch markierten Fahrzeugen [...] keine Maske mehr getragen werden" müsse.

Es habe allerdings nur stichprobenartige Kontrollen gegeben, so Gloßmann. "Es waren einzelne Aktionstage, an denen ganz gezielt und teilweise mit Vorankündigung kontrolliert worden ist." Daran waren laut dem Unternehmen Cottbusverkehr auch Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Polizei beteiligt. Bei Erwachsenen lag das Bußgeld bei 100 Euro, bei Kindern betrug es 50 Euro.

In Bussen und Bahnen in Berlin und Brandenburg muss seit Donnerstag keine Schutzmaske mehr getragen werden. Die Pflicht endete auch im Fernverkehr. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) begründete den Schritt damit, dass sich die Lage in der Pandemie stabilisiert habe. Das Abwassermonitoring zeige gleichbleibende oder fallende Werte, die Zahl der Hospitalisierungen gehe zurück.

Seit dem 27. April 2020 galt in Brandenburg und Berlin die Auflage, in Bussen und Bahnen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Als die Regelung eingeführt wurde, war sie allerdings noch nicht mit besonderen Anforderungen an die Bedeckung verbunden. Viele Exemplare wurden damals noch selbst genäht, auch Tücher oder Schals wurden zu Beginn noch akzeptiert. Eine FFP2-Maske wurde in Berlin am 31. März 2021 Pflicht, Brandenburg war am 24. November 2021 nachgezogen.