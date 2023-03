Baustart für eines der wichtigsten Leuchtturm-Projekte in der Lausitz: Zum Spatenstich des neuen Instandhaltungswerks in Cottbus hatte sich viel Prominenz angekündigt, darunter Bundeskanzler Scholz. In zwei Jahren sollen die ersten Züge gewartet werden.

Der Neubau des ICE-Instandhaltungswerks in Cottbus läuft nach Angaben der Deutschen Bahn "in Höchstgeschwindigkeit" und liegt im Plan. Das Bahnwerk ist eins der bisher größten Strukturwandelprojekte in der Lausitz. Im Januar 2024 soll der erste ICE ins neue Werk einfahren, um gewartet zu werden. Insgesamt 1.200 Menschen sollen künftig an dem Standort arbeiten und ausgebildet werden.

Der Rohbau der ersten Halle steht, noch in diesem Jahr soll mit dem Bau der zweiten begonnen werden. Sie soll 2026 fertiggestellt werden. Nach Bahn-Angaben wird die Anlage das modernste Instandhaltungswerk für ihre ICE-4-Flotte, die jüngste Baureihe der Hochgeschwindigkeitszüge. Die Flotte umfasst zurzeit rund 100 Züge.