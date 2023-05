Der Fall schlug hohe Wellen: In einem Brandbrief prangerten Lehrer rechte Vorfälle an ihrer Schule in Burg an. Jetzt haben Eltern, Schüler und Lehrer aus ganz Südbrandenburg in Cottbus mehr Unterstützung gefordert.

"Es tut uns leid, dass wir den Dienstweg nicht eingehalten haben, jedoch tut es uns nicht leid, dass wir mit dem Brandbrief an die Öffentlichkeit gegangen sind" - erstmals, nachdem sie einen Brief zu rechtsextremen Vorfällen an der Oberschule Burg veröffentlicht hatten, haben sich zwei Lehrer aus der betroffenen Oberschule persönlich zu Wort gemeldet. Bei einer Demonstration vor dem Cottbuser Schulamt am Dienstagabend wagten sich Max Teske und Laura Nickel aus der Anonymität.

"Dadurch, dass das Bildungsministerium das Okay gegeben hat, dasss es keine dienstrechtlichen Konsequenzen für uns hat, haben wir gesagt, wir müssen jetzt Gesicht zeigen. Wir sind diejenigen, die den Brandbrief geschrieben haben und wir stehen dazu", so Max Teske. Ihm sei es wichtig, dass die Burger Oberschule nun aus dem Fokus gerückt werde. Die Schule brauche jetzt Ruhe, das Problem müsse gesamtgesellschaftlich angegangen werden. "Viele Schulen in dieser Region haben Probleme mit Rassismus, Sexismus und Homophobie". Sein Anliegen sei es, dass sich Schüler in ganz Brandenburg vernetzen, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.