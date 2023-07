Kampf gegen Rechtsextremismus - Lehrer aus Burg erhalten Preis für Zivilcourage

Mo 03.07.23 | 16:41 Uhr

dpa/P. Pleul Audio: Fritz | 03.07.2023 | Marie Boll | Bild: dpa/P. Pleul

Die beiden Lehrkräfte, die rechtsextremistische Vorfälle an ihrer Schule in Burg im Spreewald öffentlich gemacht haben, werden für ihren Mut geehrt. Lea Rosh, Vorsitzende des Förderkreises "Denkmal für die ermordeten Juden Europas", kündigte am Montag in einer Mitteilung an, dass der "Preis für Zivilcourage gegen Antisemitismus, Rechtsradikalismus und Rassismus" in diesem Jahr an die Lehrerin Laura Nickel und den Lehrer Max Teske geht.



Zudem erhält der Pfarrer Lukas Pellio aus Spremberg (Spree-Neiße) die Auszeichnung. Sie wird gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde zu Berlin vergeben.

Förderkreis spricht von "Weckruf"

Nickel und Teske hatten rechtsextreme Vorfälle an ihrer Schule öffentlich gemacht und damit eine bundesweite Debatte ausgelöst. "Wir wenden uns an die Öffentlichkeit, da wir in unserem Arbeitsalltag als Schulpersonal an einer Schule im Spree-Neiße-Kreis täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert werden und nicht mehr länger den Mund halten wollen", hatte es in einem Brandbrief der beiden Lehrkräfte vom April geheißen. Der Förderkreis bezeichnet das in seiner Mitteilung anlässlich der Preisvergabe als "Weckruf" für die brandenburgische Gesellschaft. Die beiden Lehrkräfte hatten zudem gemeinsam mit Pfarrer Pellio das Bündnis "Schule für mehr Demokratie" gegründet. Das sei bundesweit ein Beispiel für Lehrkräfte, so der Förderkreis. Mit dem Bündnis sollen Lehrkräfte ermutigt werden, die aus Angst vor Repressionen "als Nestbeschmutzer" schweigen. Mittlerweile hat es nach eigenen Angaben etwa 50 Mitglieder.

Patrick Pleul/dpa Rechtsextreme Vorfälle an Schule - Netzwerk hofft nach Brandbrief in Burg auf stärkere Unterstützung vom Land Vor acht Wochen wandten sich zwei Burger Lehrer mit einem Brandbrief an die Öffentlichkeit. Sie berichteten von rechtsextremen Vorfällen und von mangelnder Unterstützung der Opfer. Wie ist die Situation heute? Von Sebastian Schiller



Preisträger: Kampf gegen extreme Rechte geht nur gemeinsam