Eine Studie des Umweltbundesamtes zum Wasserhaushalt in der Lausitz wird von den Umweltverbänden Nabu, Grüne Liga und BUND kritisiert. In einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag erklärten sie, die Studie sei nicht unabhängig erstellt worden.

Die Studie beschäftigt sich mit dem drohenden Wassermangel in der Lausitz, speziell in der Spree, nach dem Ende der Braunkohleförderung. Aktuell wird für die Tagebaue Grundwasser abgepumpt, damit die Gruben nicht vollaufen. Das abgepumpte Wasser wird derzeit in die Spree gegeben - an heißen Sommertagen macht das Grubenwasser bis zu 90 Prozent des Spreewassers aus, so der Tagebaubetreiber Leag.

Die Studie stellt Lösungsansätze vor. So sollen beispielsweise Seen im Winter mit überschüssigem Wasser gefüllt werden und dieses im Sommer wieder abgeben. Außerdem geht es um die Möglichkeit Wasser aus anderen Flüssen, etwa aus der Elbe, zu entnehmen.