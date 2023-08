Das Bundeskabinett hat sich am Mittwoch mit dem Strukturwandel in der Lausitz befasst. Gegenstand der Beratungen war ein Zwischenbericht, der von den Leibniz-Instituten für Wirtschaftsforschung in Halle (Saale) und Essen ausgearbeitet worden war. Er soll zeigen, wie die Strukturentwicklung in der Lausitz nach dem beschlossenen Braunkohleausstieg funktioniert.

Die Forscher bescheinigen eine grundsätzlich positive wirtschaftliche Entwicklung, allerdings mit einigen Hemmnissen. So sei ein Problem der bereits bestehende Fachkräftemangel in der Region. Die vom Bund zur Verfügung gestellten Strukturmittel seien bislang "im Großen und Ganzen in wachstumsfördernde Verwendungen gelenkt" worden, zukünftig solle aber mehr darauf geachtet werden, Maßnahmen zu stärken, die den Fachkräftebedarf absichern.

Dazu zählen die Forscher etwa (vor-)schulische Bildung, berufliche Bildung, aber auch die Verbesserung von Standortbedingungen für hochqualifizierte Beschäftigte. Zudem sei eine verstärkte Zuwanderung von Fachkräften notwendig - das erfordere eine Willkommenskultur in den betroffenen Regionen.

Die Forscher bemessen die Strukturentwicklung in der Lausitz laut dem Bericht an insgesamt acht verschiedenen Kategorien: Erreichbarkeit, Bildung, Kultur, Gesundheit, Standorte für Betriebe, Forschung und Entwicklung, Klima und Nachhaltigkeit und Sozialkapital. Der Fortschritt in den einzelnen Bereichen verlaufe unterschiedlich, das sei aber auch erwartet worden, so die Forscher.