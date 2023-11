Parteiloser und AfD-Kandidat treten in Dahme-Spreewald zur Stichwahl an

Nur knapp haben sich im Oktober Sven Herzberger und Steffen Kotré im Rennen um den Landratsposten durchgesetzt, am Sonntag steht nun die Stichwahl an. Herzberger dürfte eine breite parteiübergreifende Unterstützung sicher sein.

Die Menschen im Landkreis Dahme-Spreewald wählen am Sonntag einen neuen Landrat. Sven Herzberger (parteilos) und Steffen Kotré (AfD) treten in der Stichwahl um das Landratsamt an. Der bisherige Amtsinhaber Stephan Loge (SPD) geht in den Ruhestand und war nicht erneut zur Wahl angetreten. Im ersten Wahlgang Anfang Oktober hatte Kotré knapp die Nase vorn. Er holte 35,3 Prozent der Stimmen, Sven Herzberger bekam 34,8 Prozent. Die SPD-Kandidatin Susanne Rieckhoff erreichte 29,9 Prozent der Stimmen und schied damit aus dem Rennen um den Chefposten im Landkreis aus.

Ob der knappe Sieger des ersten Wahlgangs auch am Sonntag in der Stichwahl vorne liegt, ist allerdings fraglich. Kotrés Gegner Herzberger hat den Rückhalt anderer Parteien: SPD, CDU, Grüne, Linke und Freie Wähler unterstützen allesamt Herzberger bei seinem Vorhaben, Landrat zu werden.

Kotré hatte im Wahlkampf vor allem bundespolitische Themen angesprochen. Sollte er neuer Landrat werden, wolle er eine transparente und effiziente Verwaltung anstreben. Zudem wolle er sich für den öffentlichen Nahverkehr einsetzen und auch neue Kita- und Schulplätze schaffen, sagte er dem rbb. Das zentrale Thema in Kotrés Wahlkampf ist allerdings die Migration.



Auch Herzberger will die Kreisverwaltung besser aufstellen, wie er ankündigte. Die Verwaltung müsse nah am Bürger und nah an den Unternehmen im Landkreis sein. Auch der öffentliche Nahverkehr steht auf seiner Agenda. So sei ein "Landkreis-Regionalexpress" im Halbstundentakt Herzbergers Wunschvorstellung. Der könne auch über den Landkreis hinaus fahren, solle aber möglichst von Schönefeld über Königs Wusterhausen, Bestensee und Lübben nach Luckau fahren.