Das Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus (CTK) kann in die Trägerschaft des Landes Brandenburg übergehen. Das haben die Cottbuser Stadtverordneten am Mittwochnachmittag entschieden. Bislang befand sich das Klinikum in Trägerschaft der Stadt. Der Wechsel soll zum 1. Juli 2024 stattfinden.

Aus dem CTK soll im Zuge des Aufbaus einer Universitätsmedizin ein Universitätsklinikum und ein digitales Leitkrankenhaus werden. Laut Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) werden hier rund zwei Milliarden Euro investiert und rund 1.000 Arbeitsplätze geschaffen.