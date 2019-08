Das Krankenhaus Spremberg feiert am Mittwoch seinen 150. Geburtstag. Das Besondere an der Klinik ist, dass sie zu 51 Prozent den Mitarbeitern gehört. Dadurch können die Krankenschwestern und Pfleger den Kurs des Krankenhauses mitbestimmen.



Die Krankenschwestern und Pfleger können also aktiv über die Entwicklung ihrer Klinik mitentscheiden. So wurde 2003 ein neues Bettenhaus eröffnet, vier Jahre später kam eine eigene Betriebs-Kita dazu und 2012 ging ein neues Funktionsgebäude mit Notaufnahme, OP-Trakt, Intensivstation und Cafeteria in Betrieb.

In den sechs Fachabteilungen des Spremberger Krankenhauses werden pro Jahr rund 5.600 Patienten stationär behandelt. Dazu kommen noch einmal doppelt so viele Patienten, die ambulant versorgt und in den psychosomatischen Tageskliniken in Spremberg und Guben betreut werden.

Der 150. Geburtstag des Spremberger Krankenhauses wird am Mittwochnachmittag mit einem Festakt gefeiert.