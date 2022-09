"Mit den Fördermitteln wird der Aufbau eines luftfahrtaffinen Wirtschaftsstandorts unterstützt", heißt es in der Pressemitteilung. Mit den Mitteln sollen demnach Gewerbeflächen auf sieben Hektar erschlossen, Zufahrtsstraßen gebaut und Start- und Landebahnen auf Vordermann gebracht werden.

Der Flugplatz Neuhausen (Spree-Neiße) soll für die unbemannte Luftfahrt aufgewertet werden. Am 12. September werde der Lausitzbeauftragte des Landes Brandenburgs, Klaus Freytag, der Gemeinde Neuhausen dafür einen Förderbescheid in Höhe von rund 9,7 Millionen Euro übergeben, teilte die Wirtschaftsförderung des Landkreises Spree-Neiße am Mittwoch mit.

In Neuhausen sollen neue Konzepte der unbemannten Luftfahrt geprüft, genehmigt und letztlich an Unternehmen weitergegeben werden, hieß es weiter. Das Gewerbegebiet solle mit einem 5G-Netzwerk ausgestattet und unter anderem für den Einsatz von Drohnen genutzt werden. Geplant sei, dass Drohnenflüge getestet, erforscht und verbessert werden. Mit dem 5G-Netz könnten Informationen leichter von der Drohne zum Boden oder an andere Drohnen gesendet werden. Diese Technologien könnten dann zum Beispiel bei der Bekämpfung von Waldbränden helfen.

Für den Geschäftsführer des Flugplatzes, Torsten Schwieg, fühlt sich die Ankündigung der Fördermittel "ungefähr so wie nach einem Marathonlauf im Ziel anzukommen" an, wie er dem rbb sagte. Das Projekt werde schon seit mehreren Jahren verfolgt, so Schwieg.