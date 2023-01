Dort bietet sie nun Seifen und andere Kosmetikartikel aus eigener Produktion an. Doch nicht nur die Pandemie machte Tschentke während ihrer ersten Wochen und Monate zu schaffen. "Sobald die Ladenfläche gefunden war, gab es die ersten Probleme", sagt sie. Zu Beginn des Jahres brach sie sich den Arm, die Herstellung stand zunächst still. Dann folgte der Angriffskrieg auf die Ukraine. Wichtige Rohstoffe, vor allem Öl, waren auf einmal Mangelware.

Es ist ein zunächst unscheinbar wirkendes Geschäft in der Cottbuser Innenstadt. Neben einem Friseursalon und einem Goldhandel hat Daniela Tschentke ihren Laden eröffnet. Die Cottbuserin kommt eigentlich aus der Veranstaltungsbranche. Als diese durch die Pandemie 2020 zum Erliegen kam, ging sie zu ihrer Tante nach Sachsen - und lernte das Seifensieden. Dabei entdeckte Daniela Tschentke ihre Leidenschaft für das Handwerk und entschied sich zur Eröffnung eines eigenen Ladens in ihrer Heimat.

Mittlerweile kann sie ihre Seifen zwar wieder herstellen - verkaufen allerdings noch nicht. Neue EU-Richtlinien zu Allergenen zwingen Daniela Tschentke dazu, sämtliche Produkte neu zulassen zu müssen. Das sei bei jedem Duft- oder Kosmetikhersteller so, sagt Tschentke. "Das wird nicht von heute auf morgen alles neu zugelassen und ich nehme auch an, dass ich in dem Stapel nicht diejenige bin, die ganz oben liegt", sagt sie. Sie müsse nun die Füße still halten, könne aber zumindest schon mit neuen Produkten experimentieren.

Daniela Tschentke zeigt sich zuversichtlich, auch wenn ihr Start ins Geschäftsleben mehr als holprig verlief. Noch immer wird sie vom Jobcenter unterstützt. Zumindest das Weihnachtsgeschäft konnte sie nutzen und etwa Badekugeln verkaufen. Diese sind bereits zugelassen. Das und ihr bereits geöffneter Laden hätten sie zumindest ein bisschen bekannter gemacht, wie sie sagt.