Die Einwohner in Wainsdorf (Elbe-Elster) bekommen nach genau acht Wochen wieder ohne Einschränkungen Trinkwasser aus der Leitung. Nach dem Stopp für eine neue Leitung und der Versorgung über einen provisorischen Ersatz ist am Mittwochmorgen eine neue Leitung in Betrieb gegangen, sagte der Wasser- und Abwasserverband Elsterwerda dem rbb auf Nachfrage. Die Kosten lagen bei rund 220.000 Euro.



Ab dem 22. September hatten 350 Einwohner Trinkwasser nur aus einem Wassertank bekommen, Duschen war nur in Containern oder bei Freunden möglich. Grund war eine neuverlegte Trinkwasserleitung, aus der Wasser kam, das nach Diesel gerochen und geschmeckt hatte. Mit der neuen Leitung soll es "so eine Art der Kontamination" nicht mehr geben, sagte Maik Hauptvogel vom Wasserverband.