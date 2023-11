Mit der Milliardeninvestition könnte die KSL zukünftig zu einem der prägenden Unternehmen Brandenburgs werden. Doch wer hinter der KSL steckt und wo letztlich die Gewinne landen könnten, ist bislang unbekannt.

Ein Blick ins deutsche Handelsregister zeigt, dass die KSL einer "Fabulosa Mines Limited" mit Sitz in Nikosia auf Zypern gehört. Doch an der Firmenadresse in Nikosia findet sich noch nicht einmal ein Briefkasten. Der Portier gibt an, die Firma nicht zu kennen. Die zypriotische "Fabulosa" wird nämlich nur von einer Anwaltskanzlei verwaltet. Eigentümer ist laut Handelsregistereintrag eine in Panama registrierte "Minera S.A.". Die ist über eine Adresse in Washington/USA erreichbar. Wer jedoch aktuell hinter der "Minera" steckt, lässt sich in Panama nicht in Erfahrung bringen.