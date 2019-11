Zur Begrüßung stehen eingeschenkte Sektgläser in Saal des Heydewirts am Peetzsee. Grünheides Bürgermeister Arne Christiani ist die Freude über den großen Coup anzusehen. Er will sie mit den Einwohnern teilen. Vor allem aber will er, dass sich alle in Grünheide und seinen sechs weiteren Ortsteilen ernst genommen fühlen. Deshalb kommt auch Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) persönlich, um sich so schnell wie möglich den Fragen zu stellen.

Der Saal ist an diesem Mittwochabend voll. Die Stühle reichen nicht. Viele müssen stehen, um zunächst einmal auf Steinbach zu warten. Der verspätet sich, weil er einen Stau rund um das Schönefelder Kreuz nicht eingeplant hat. Und damit wird auch eines der Probleme, vor dem die Grünheider angesichts von bis zu 10.000 Beschäftigten in der geplanten Tesla-Fabrik Sorge haben, deutlich. Ist die Infrastruktur für so ein Giga-Projekt ausreichend?“