Die Ostdeutsche Eisenbahn (ODEG) übernimmt zum Fahrplanwechsel am Sonntag in der Region Berlin-Brandenburg gleich sechs zum Teil stark frequentierte Bahnlinien. Unter anderem übernimmt das Eisenbahnunternehmen die RE1 von Frankfurt (Oder) über Berlin bis nach Brandenburg (Havel). Hierfür hat die ODEG sich einen neuen Fuhrpark angeschafft. Unter anderem wird es in den Waggons an jedem Sitzplatz WLAN und Steckdosen geben, erklärte ODEG-Chef Roland Pauli am Mittwoch auf einer Präsentationveranstaltung zum Fahrplanwechsel in Eberswalde (Barnim). Insgesamt verfügen die neuen Züge über mehr Sitzplätze, sodass sie insgesamt 30 Prozent mehr Fahrgäste aufnehmen können. "Auf der RE8 haben wir komplett modernisierte Fahrzeuge, die von innen wie neu aussehen", so Pauli weiter. "Zudem werden wir sehr viel dichtere Taktzeiten der Züge anbieten", versprach er.