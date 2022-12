Züge, Takte, Fahrzeiten - Das ändert sich mit dem Fahrplanwechsel in Brandenburg

Mo 05.12.22 | 20:07 Uhr | Von Christoph Hölscher

Mehr Sitzplätze, dichtere Taktungen, mehr Komfort: In wenigen Tagen gilt der Winterfahrplan, der die Menschen in Brandenburg schneller voranbringen soll. Viele Passagiere werden davon profitieren - aber längst nicht alle. Von Christoph Hölscher

Von der "größten Fahrplanerweiterung, die es im Land je gegeben hat" schwärmt Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) bei der Vorstellung des neuen Winterfahrplans. Tatsächlich verbessert sich einiges für Bahnpendler in der Mark: Ab dem 11. Dezember fahren auf vielen Strecken mehr und längere Züge, es gibt neue Verbindungen und größeren Komfort wie WLAN oder zusätzliche Sitzplätze in den Zügen. Doch neben viel Lob gibt es auch Kritik von Verkehrspolitikern.



ODEG schickt länger Züge auf die Gleise

Eine der auffälligsten Veränderungen: Der RE1 zwischen Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) fährt werktags künftig im 20-Minutentakt statt wie bisher nur halbstündlich. Außerdem verkehren dort dann statt der gewohnten roten Doppelstockzüge der Deutschen Bahn die grün-weiß-gelben Züge der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (ODEG).



Die ODEG hat für den Betrieb der Strecke eigens 37 neue Triebwagenfahrzeuge angeschafft und 16 vorhandene modernisiert. Neben Annehmlichkeiten wie WLAN und Steckdosen am Platz bieten die Züge bis zu 800 Sitzplätze - vor allem, weil sie länger sein werden als die alten. An einigen Bahnhöfen an der Strecke, etwa in Hangelsberg, Pilgram, Briesen oder Jacobsdorf, mussten dafür sogar die Bahnsteige verlängert werden.

RE2 mit mehr Platz und dichterem Takt

Den RE2 zwischen Berlin und Cottbus betreibt dafür statt der ODEG künftig die Deutsche Bahn – zwar nicht mit neuen, aber immerhin generalüberholten Zügen, die neben Gratis-WLAN und klappbaren Armlehnen 25 Prozent mehr Sitzplätze und fast doppelt so viele Fahrradplätze bieten wie bislang. Der Takt wird ebenfalls erhöht: Bis zu drei Züge pro Stunde und Fahrtrichtung sollen dann zwischen der Bundeshauptstadt und der Lausitzmetropole fahren.



Auch auf anderen Strecken wird das Angebot zum Teil deutlich verbessert: So pendelt der RE13 künftig zwischen Cottbus und Senftenberg im Halbstundentakt. Von Falkensee, Nauen oder Bad Belzig verdoppelt sich die Zahl der Regionalzüge nach Berlin – auf bis zu vier pro Stunde und Fahrtrichtung.



Mehr Angebot führt zu längeren Fahrzeiten

Doch weil das schon jetzt oft überlastete Schienennetz nicht mitwächst, hat das größere Angebot seinen Preis: So dauert die Fahrt aus vielen Gegenden Brandenburgs nach Berlin demnächst länger. So brauchen etwa Reisende aus Treuenbrietzen mit der RB33 künftig 81 statt bislang 66 Minuten bis zum Berliner Hauptbahnhof. Auch die Reise mit dem RE1 vom Berliner Hauptbahnhof nach Potsdam verlängert sich um wenige Minuten - genauso wie die Fahrt mit dem RE2 nach Cottbus, der dafür aber zusätzlich in Kolkwitz, Kunersdorf und Raddusch hält.

Linke: Ländlicher Raum wird benachteiligt

Auch wenn die Fahrplanänderungen größtenteils schon vor Jahren von der Vorgängerregierung auf den Weg gebracht wurden, lobt Brandenburgs CDU-Verkehrsminister Guido Beermann sie mit merklichem Stolz als Beleg dafür, "dass es mit der Verkehrswende vorangeht." Bis 2031 wolle man den Schienennahverkehr im Vergleich zu 2017 um 45 Prozent erweitern. "Damit sind wir Spitzenreiter in Deutschland", ist sich Beermann sicher.



Die oppositionellen Linken sind da nicht so euphorisch. Die jetzt umgesetzten Verbesserungen würden sich vor allem auf die Verbindungen nach und von Berlin beschränken. "Richtig ist, dass wir eine deutliche Angebotserweiterung bekommen", räumt Andreas Büttner, verkehrspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Potsdamer Landtag ein. "Richtig ist aber auch, dass Strecken gestrichen werden wie die RB63 von Eberswalde nach Templin, und dass wir die Frage der Querverbindungen nicht richtig lösen können, insbesondere im ländlichen Raum."



"Plusbus" statt Bahn?

Für die Querverbindungen hin zu den größeren Bahnhöfen fernab Berlins gebe es ja die "Plusbusse", argumentiert die CDU. Insgesamt 37 Linien sind jetzt im Einsatz, im Stundentakt und auch am Wochenende – beispielsweise im Kreis Elbe-Elster, wo mit dem Fahrplanwechsel zwei zusätzliche Linien an den Start gehen. Man könne nicht im ganzen Land Bahntrassen bauen, findet die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt. Deshalb sein der "Plusbus" im ländlichen Raum eine gute Alternative zur Bahn.



Das sieht Verkehrsexperte Clemens Rostock vom Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen etwas anders: "Plusbusse können allenfalls eine Ergänzung zum Bahnverkehr sein, kein Ersatz." So seien in den kommenden Jahren noch weitere Verbesserungen beim Schienennahverkehr nötig, so Rostock. Stillgelegte Strecken müssten reaktiviert, Taktzeiten auf bestehenden Strecken weiter verkürzt werden.

Fahrgastverband begrüßt besseres Angebot

Peter Cornelius vom Fahrgastverband Pro Bahn Berlin-Brandenburg begrüßt dagegen erstmal uneingeschränkt, dass sich mit dem Fahrplanwechsel das Angebot für die Masse der Pendler in Berlin und Brandenburg verbessere. Er sehe dem Start mit "freudiger Erwartung" entgegen, sagte Cornelius dem rbb. Er hoffe, dass ab dem 11. Dezember dann auch alles so klappe, wie es geplant sei.

