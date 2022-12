Klink Werner D 15859 Storkow Freitag, 02.12.2022 | 13:50 Uhr

Was soll das Geschwafel der Autobahn GmbH über Vorplanung und Machbarkeitsstudie zum Ausbau der A10, um das Tesla-Gelände anzuschließen? Woidke und Co. haben doch längst entschieden, das alles geht und getan wird, was Tesla befielt, egal was es kostet und egal was zu Grunde geht. Das Muskelmännchen weiß schließlich, was Brandenburger wünschen. Die nächste viertel, halbe, ganze oder mehrfache Milliarde Euro soll rübergereicht werden. Wir haben`s ja. Was kümmert`s, dass weiter Wald für den Texas-Guru geopfert wird. Es sind ja nur 10 – 20 ha. Dass auch sensible Naturbereiche vernichtet werden, interessiert die abgebrühte Potsdamer Polit-Truppe nicht. Beim grünen Umweltminister werden nicht nur die Haare sondern auch die Gesinnung grau. Er sieht sich als Schutzpatron des grauen Betons. Ich habe das Gefühl, unsere Führungsriege dreht mittlerweile vollkommen durch. Sie wissen nicht, was sie tun, sie sind nur Politiker.