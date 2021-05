dpa/Britta Pedersen Audio: Antenne Brandenburg | 19. Mai 2021 | Lucia Heisterkamp | Bild: dpa/Britta Pedersen

Pfingsten | Ausflugstipps - Raus ins Grüne!

21.05.21 | 10:21 Uhr

Pfingsten und ein langes Wochenende nahen. Passend dazu ist in Brandenburg seit Freitag die Corona-Eindämmungsverordnung gelockert worden, die Außengastro kann wieder öffnen. Wohin am besten? Den Überblick haben Lucia Heisterkamp und Georg-Stefan Russew



Die aktuelle Corona-Lage spielt Ausflüglern in Brandenburg in die Hände. Zu Pfingsten ist es bei gelockerter Eindämmungsverordnung möglich, ins Grüne zu ziehen und dabei auch Gaststätten und Cafés zu besuchen. Die dürfen seit Freitag ihre Außenbereiche öffnen, zwischen den Tischen muss ein Mindestabstand eingehalten werden. Die Gäste müssen sich im Vorfeld aber anmelden.



Auch kulturelle Veranstaltungen unter freiem Himmel sind dann wieder möglich. Touristische Übernachtungen sind in Ferienwohnungen, in Ferienhäusern, auf Charterbooten und Campingplätzen seit Freitag erlaubt. Für all diese Aktivitäten muss ein negativer Test oder den Nachweis einer Impfung oder Genesung vorgelegt werden, und die Inzidenzen dürfen nicht wieder über 100 steigen.

Nicht alle können öffnen

Nach rbb-Recherchen bereiten sich entlang der bekannten Ausflugsrouten in Brandenburg viele Gaststätten, Biergärten und Eiscafés über Pfingsten auf Besucher vor. Doch längst nicht alle wollen ihre Außengastronomie tatsächlich auch öffnen. Für einige kam die Öffnungsperspektive zu kurzfristig, weil aufwändig logistisch geplant werden muss.



Für wieder andere lohnt sich die Öffnung der Außengastronomie wegen der strengen Auflagen nicht oder es fehlt ihnen derzeit schlicht das Personal. In jedem Fall lohnt sich bei der Ausflugsplanung zu Pfingsten ein Anruf in der jeweiligen Gaststätte, ob diese tatsächlich auch öffnet. Und der Griff zum Telefon ist ohnehin notwendig, denn Plätze müssen zumeist vorher reserviert werden.

Märkisch-Oderland

In der Stadtscheune Buckow in der Märkischen Schweiz ist man bereit: Am Wochenende will Gastwirt Sven Toner seinen Biergarten am Schermützelsee wieder öffnen. Doch einiges wird anders sein, als vor dem Lockdown. "Wir haben uns ein bisschen umgestellt, das Konzept ein bisschen angepasst um einfach Kosten zu sparen", sagt Toner.

Karte Märkisch-Oderland.

Er habe draußen einen Grillpavillon, wo er Getränke, Bratwürste, Kuchen und Ähnliches rausgeben will. Um Personal zu sparen, will er sein Getränke und Essen auf Papptellern und -bechern anbieten. Ob es sich nach der langen Schließungszeit der Betrieb wirtschaftlich lohnt, hängt dann davon ab, wie viele Gäste über Pfingsten tatsächlich nach Buckow kommen. Im nahegelegenen Schlosspark Buckow soll am Pfingstsonntag sogar ein klassisches Konzert stattfinden.

Zudem hat das Schloss Altranft regulär geöffnet. Es gibt ein Museum und ein Café mit Außenbereich. Im Schloss Trebnitz ist das Gustav-Seitz-Museum, der Museumsgarten mit Kunst im Außenbereich und den Schlosspark geöffnet. Für ein Mahl im Schlosspark können hier auch Picknickkörbe [seenland-oderspree.de] mit Brandenburger Spezialitäten vorbestellt werden.



Barnim

Geöffnet haben auch etliche Gaststätten am Wandlitz- und Liepnitzsee im Barnim. Auch hier sollten Besucher vorher einen Tisch reservieren, schließlich sind die Plätze wegen der Abstandsregeln begrenzt.



Allerdings ist der Aufwand, der für eine Pfingst-Öffnung betrieben werden muss, nicht unbedingt lohnend, wie etwa Andreas Scharschmidt vom Gartenlokal Insulaner Klause am Liepnitzsee, sagt. Für ihn gebe es drei Dinge, die gegen die Öffnung sprechen:

Karte Barnim. | Bild: OpenStreetMap contributors/rbb24

Das eine sei die Kurzfristigkeit, was den Wareneinkauf äußerst schwierig gestalte. Zweitens könne er gar nicht so schnell über Mitarbeiter verfügen. Drittens sei eine Öffnung wirtschaftlich uninteressant, weil die Auflagen für einen Biergarten ohne zusätzliche Mitarbeiter schwer umzusetzen seien. "Zudem rechnet sich das bei den angekündigten Wetterverhältnissen überhaupt nicht", betont Scharschmidt.

Interessant für Wanderer im Barnim könnte sich der gerade eröffnete Rundwanderweg "Rund um die Schorfheide" erweisen. Einzeletappen führen über 15 bis 27 Kilometer und können an einem Tag wunderbar bewältigt werden. Links und rechts am Wegesrand sind zahlreiche Angebote erreichbar.



Karte Oder-Spree. | Bild: OpenStreetMap contributors/rbb24

Oder-Spree

Wunderbar wandern lässt es sich auch über Pfingsten in Oder-Spree. Der 25 Kilometer lange Schlaubetalwanderweg [Schlaubetal-Tourismus.de] führt von Müllrose in Richtung Süden durch verschiedene Naturschutzgebiete entlang der Schlaube. Viele Lokale auf der Strecke bereiten sich auf Besucher vor, etwa das Haus Katharinensee oder das Forsthaus Siehdichum. Wer lieber aufs Rad steigt, dem sei die Mönchstour [Seenland-oderspree.de] empfohlen. Der Radweg führt an der Ragower Mühle und am Kloster Neuzelle vorbei. Beide Ausflugsziele sind am Wochenende geöffnet.

Spreewald

Sportlich betätigen kann man sich mit dem Kanu im Spreewald. Die Bootsverleihe sind hier schon seit einiger Zeit wieder in Betrieb und auch zahlreiche Lokale wollen ihre Außengastro über Pfingsten öffnen.

Karte Spreewald. | Bild: OpenStreetMap contributors/rbb24

Wem mehr nach einem guten Drink als nach Sport zumute ist, dem könnte die älteste Whisky-Destillerie Brandenburgs im Dorf Schlepzig gefallen. Für kurzentschlossene Besucher werden hier sogar Corona-Schnelltests angeboten. Ein hoher Aufwand, erzählt Mitgründer der Destillerie, Bastian Heuser. Er will einfach mal gucken, welchen Aufwand das mache. "Aber wir sind guter Dinge", betont Heuser.

Karte Havelland. | Bild: OpenStreetMap contributors/rbb24

Havelland

Einen Ausflug wert ist ebenfalls das kleine Örtchen Ribbeck. Es ist dank Theodor Fontanes Gedicht "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland" berühmt. Und im Alten Waschhaus bei Marina Wesche kann der beste Birnenkuchen in der Region verkostet werden. "Also die Regelungen sind eine echte Herausforderung, man kann sich ja sicherlich vorstellen, dass man nach diesem Lockdown nicht mehr alle Arbeitskräfte da hat und diese nicht so dick gesäht sind auf dem Arbeitsmarkt." Trotz der Schwierigkeiten freut sich Wesche auf Gäste, und dass zumindest das Wetter über Pfingsten mittspielt.

Karte Ostprignitz-Ruppin. | Bild: OpenStreetMap contributors/rbb24

Ostprignitz-Ruppin

Wer lieber ein echtes Happening über Pfingsten erleben will, ist in Neuruppin am richtigen Ort. Hier werden die Fontane-Festspiele [fontane-festspiele.com] in abgespeckter Form veranstaltet. Im Angebot sind literarische Stadtspaziergänge, Lesungen, Busausflüge und eine musikalisch-literarische Matinee. "Das DRK bietet über Pfingsten Corona-Teste im Alten Gymnasium an, so dass unsere Besucher sich vor Ort auf das Corona-Virus hin untersuchen lassen können", sagt Festivals-Sprecherin Uta Bartsch. Viele Veranstaltungen sind von der Teilnehmerzahl her begrenzt. Daher sollte man sich telefonisch anmelden, rät Bartsch.

Karte Potsdam. | Bild: OpenStreetMap contributors/rbb24

Potsdam

Die Landeshauptstadt Potsdam ist immer eine Reise wert, zum Beispiel zu den Schlössern und Gärten wie Sanssouci. Auch auf einem Floß lässt sich die Havel und die Schönheit der Natur rund um die Landeshauptstadt erkunden. Der Vermieter Huckelberrys [huckleberrys-tour.de] hat über Pfingsten geöffnet. Sendung: Antenne Brandenburg, 19.05.2021, 14:10 Uhr