In Frankfurt (oder) dürfen Bürger ihre Gärten von Dienstag an nur noch abends und morgens gießen. Wegen des akuten Wassermangels hat die Stadt zudem ein Wasserentnahme-Verbot für Gewässer erlassen.

Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) hat diesbezüglich am Montag eine Allgemeinverfügung erlassen. "Grund dafür ist der eklatante Wassermangel", sagt Meier auf Anfrage dem rbb. Frankfurt folge damit ähnlichen Verordnungen, die bereits in anderen kreisfreien Städten oder in Landkreisen in Kraft getreten ist.

So hatte beispielsweise die Stadt Panketal (Barnim) ein Rasensprengverbot erlassen. Auch im Gebiet des Wasserverbands Strausberg-Erkner (WSE) sind Einschränkungen in Kraft getreten. Der WSE hat damit begonnen, das Wasser für Privathaushalte in seinem Verbandsgebiet zu rationieren. Demnach dürfen Neukunden nur noch 105 Liter Wasser pro Person und Tag verbrauchen.