hdittmar B Mittwoch, 10.08.2022 | 15:48 Uhr

@Niklas:

Lesen Sie doch mal da weiter > https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/dresden/freital-pirna/waldbrand-bastei-ermittlungen-verdaechtige-shishapfeife-100.html

Ebenda (tagesschau) gab es letztens einen Artikel, dass der größere Teil der Waldbrände gelegt wird, gepaart dann noch mit Fahrlässigkeit.



Was den Vorsatz angeht, so gibt es genug Interessensgruppen, die da potenziell infrage kommen.



Warten Sie doch einfach mal ein paar Tage bis Wochen, was wir dann vom Brand am Sprengplatz hören/lesen von Seiten des Kriminalamts. Wo seit 70 Jahren dort Ruhe war.

Das hat mit Verschwörung nichts zu tun, sondern einfach mit normalem Verstand plus ein bisschen Beobachtungsgabe.

Was Fahrlässigkeit angeht, auch keinen Überraschung, da offenbar zu vielen Mitbürgern die Umwelt am Allerwertesten vorbei geht, gepaart mit passender (Nicht-)Erziehung in Sachen Respekt, egal, wem oder was gegenüber.