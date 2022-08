Warnung vor Wasserkontakt - Massives Fischsterben in der Oder weitet sich aus

Do 11.08.22 | 14:46 Uhr

Frank Hammerschmidt/dpa Video: rbb24 Brandenburg aktuell | 10.08.2022 | Michael Lietz | Bild: Frank Hammerschmidt/dpa

Noch immer ist die Ursache für das massive Fischsterben nicht geklärt. Behörden entlang der Oder warnen davor, selbst mit dem Flusswasser in Kontakt zu kommen. Das Brandenburger LKA hat sich in die Ermittlungen eingeschaltet. Das rbb Fernsehen sendet um 20:15 Uhr eine Sondersendung zum Fischsterben.

Das Fischsterben in der Oder weitet sich offenbar aus. Es ist laut einer Gefahrenmitteilung der Behörden vom Donnerstag in der gesamten Oder zu beobachten. Nach der Stadt Frankfurt (Oder) warnen inzwischen auch mehrere Landkreise entlang des Grenzflusses vor Kontakt mit dem Wasser.

Menschen sollten nicht in der Oder baden, keine Tiere aus dem Fluss trinken lassen, das Wasser nicht zur Bewässerung nutzen und keinen Fisch aus der Oder essen, hieß es. So wurde beispielswiese die Flussbadestelle in Schwedt (Oder) vorsorglich gesperrt, wie der Landkreis Uckermark am Donnerstag mitteilte.



Die Warnungen gelten demnach so lange, wie keine belastbaren Informationen über die Gründe für das Fischsterben vorliegen. Das Landesamt für Umwelt erklärte, dass es keine offizielle Meldung von polnischer Seite erhalten habe. Das Umweltressort gehe auf die polnische Seite zu, hatte das Landesamt am Mittwoch außerdem mitgeteilt.

| Bild: rbb

Brandenburger LKA ermittelt zu möglichem Umweltdelikt

Unterdessen hat sich auch das Landeskriminalamt Brandenburg in die Ermittlungen eingeschaltet. Es seien Wasserproben entnommen worden, die das LKA auswerte, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Potsdam am Donnerstag. Wann ein Ergebnis vorliege, sei unklar.



Das Landesamt für Umwelt berichtete, es seien am Dienstag Proben aus der automatischen Messstation in Frankfurt (Oder) zur Analyse in das Landeslabor Berlin-Brandenburg gebracht worden. Die Einrichtung sei über die Dringlichkeit der Auswertung informiert, hieß es.



In Polen ermittelt die Staatsanwaltschaft Wroclaw (Breslau) wegen eines möglichen Umweltdelikts. Demnach wurde eine giftige Substanz im Flusswasser nachgewiesen. Am Donnerstag teilte das Gewässeramt in Wroclaw mit, dass die Proben seit dem 1. August unbelastet waren.

Spurensuche nach der Ökokatastrophe in Bildern

Bei Kuhbrücke in Märkisch-Oderland liege auch hunderte Tote Fische am Flussufer. | Bild: Michael Lietz/rbb

Die Idylle trügt. | Bild: Michael Lietz/rbb

Ob große oder kleine Fische. | Bild: Michael Lietz/rbb

Noch immer ist die hundertprozentige Ursache für die Ökokatastrophe nicht gefunden. | Bild: Michael Lietz/rbb

Mittlerweile befürchten Tierschützer weitere Folgen, dass der Fisch von anderen Tieren gefressen wird. | Bild: Michael Lietz/rbb

Ein verendeter Fisch schwimmt in der Oder bei Brieskow-Finkenheerd. In der Oder ist es zu einem massiven Fischsterben gekommen. Behörden in Brandenburg warnen davor, das Flusswasser zu nutzen oder in Kontakt damit zu kommen. | Bild: Frank Hammerschmidt/dpa

Tausende verendete Fische säumen die Ufer entlang der Oder. | Bild: Frank Hammerschmidt/dpa

Fischer Andre Schneider aus Kuhbrücke macht sich Sorgen um "seine" Oder. | Bild: Michael Lietz/rbb

Es gibt kaum einen Bereich des Grenzflusses, wo nicht tote Fische zu finden sind. | Bild: Michael Lietz/rbb

Sarah Damus, Frankfurter Landtagsabgeordnete der Grünen, kritisiert die polnische Informationspolitik. | Bild: Michael Lietz/rbb

Tote Fische schwimmen in der Oder bei Brieskow-Finkenheerd. | Bild: Frank Hammerschmidt/dpa

Überall an und in der Oder finden sich tote Fische. | Bild: Michael Lietz/rbb

Fischer Andre Schneider aus Kuhbrücke macht sich Sorgen um "seine" Oder. | Bild: Michael Lietz/rbb Play Pause Fullscreen

























Oderfische befürchten erhebliche wirtschaftlich Folgen

Der Berufsfischer an der Oder rechnen mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen für sie. "Auf alle Fälle. Wir sind ja viele Berufsfischereien an der Oder", sagte Andre Schneider aus Kuhbrücke (Märkisch-Oderland). Ein paar Kilometer weiter südlich, in Lebus, das gleiche Bild. Hier haben Angler am Dienstagebenfalls massenhaft verendete Fische entdeckt. Der herbeigerufene Berufsfischer, Thomas Müller, spricht heute von einer schimmernden Brühe, in der die Fische trieben. "Das Wasser roch irgendwie nach Verdünnungsmittel", sagte er dem rbb. Berufskollege Henry Schneider aus Brieskow-Finkenheerd (Oder-Spree) stimmt zu: "Sowas haben wir noch nicht erlebt. Tote Fische sind überall zu sehen. Es sind viele", sagte der Fischermeister. Für sein aktuelles Geschäft sieht er bislang keine direkten Folgen. "Wir kommen gut über den Sommer", sagte Schneider. Da die Oder extremes Niedrigwasser führe, habe er bereits vor drei Wochen die Fischerei in der Oder eingestellt und sei auf andere Gewässer ausgewichen. Ob Laich- und Jungfische gestorben seien, lasse sich erst in einigen Monaten sehen. "Es kann schlimm ausgehen, oder es kann sein, dass die Anrainer mit einem blauen Auge davon kommen", unterstrich Henry Schneider.

Grüne Landtagsabgeordnete kritisiert polnische Informationspolitik

Obwohl die Wasserproben auf deutscher Seite noch nicht ausgewertet und die Gründe für das Fischsterben noch nicht geklärt sind, haben polnische Medien bereits am 28. Juli davon berichtet, dass es am Oberlauf der Oder in Polen, bei Opole, wohl einen Chemieunfall gegeben habe. Dabei soll eine giftige Flüssigkeit ausgetreten getreten sein. Diese soll bei der Produktion von Lacken und Farben verwendet werden. Sarah Damus, Frankfurter Landtagsabgeordnete der Grünen, hat am Mittwoch mit Parteifreunden im Nachbarland telefoniert, "die schon vor einer Woche eine ganze Reihe von Fragen an die polnische Regierung gestellt haben". Es sei nach Sofortmaßnahmen gefragt worden, um die Folgen dieser ökologischen Katastrophe einzudämmen. Geantwortet wurde aber noch nicht. Damus zeigte sich stark verwundert. Sei frage sich, warum die deutsche Seite nicht früher gewarnt wurde, wenn es in Polen schon Ende Juli bekannt war, dass der Fluss verunreinigt wurde.

dpa/P. Pleul Trockenheit in Deutschland und Polen - Wasserstand der Oder nur wenige Zentimeter über historischem Extremwert Sowohl in Polen als auch in Deutschland liegen die Wasserstände der Oder fast so tief wie in den Trockenjahren 2015 und 2018. Darüber, wie mit der wiederkehrenden Dürre umgegangen werden soll, haben die Länder jedoch unterschiedliche Auffassungen.

Im Raum steht zudem die Vermutung, dass das ausgetretene Gift aus einer der vielen polnischen Staustufen heraus gezielt die Oder runtergespült worden ist. Anzeichen dafür: Obwohl es nicht regnete, war der Oderpegel in den letzten Tagen überraschend und kurzzeitig um mehrere Zentimeter gestiegen.

Linksfraktion will Fischsterben im Umweltausschuss theamtisieren

Unterdessen beantragte die Linksfraktion das Thema Fischsterben im Umweltausschuss des Brandenburger Landtags zu thematisieren. Das Ministerium solle dabei über Ursachen und Konsequenzen berichten. "Die Bilder von den toten Fischen in der Oder sind schlimm. Jetzt muss es darum gehen, schnell die Ursachen zu klären und die Fischkadaver zu entsorgen, um Gefahren für Menschen und Umwelt abzuwenden", sagte der umweltpolitische Sprecher der Linksfraktion im Landtag, Thomas Domres, laut Mitteilung. "Da das Fischsterben offenbar auf polnischer Seite schon vor Tagen aufgetreten ist, muss außerdem geklärt werden, warum der Informationsfluss zwischen polnischer und deutscher Seite nicht geklappt hat." Sendung: Antenne Brandenburg, 11.08.2022, 12:30 Uhr