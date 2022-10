realistics regional Mittwoch, 19.10.2022 | 13:30 Uhr

Das ist doch einmal eine sehr schöne Nachricht in diesen Tagen!

Ich schätze mal,dass die Besitzverhältnisse diese Umgestaltung zulassen. Denn bekanntermaßen ist das Gebiet auch recht belebt, weil zahlreiche Wanderer und Radfahrende unterwegs sind.

Ich wünschtemir, dass die Umgestaltung wesentlich zügiger vonstatten geht. Denn das war auch schon eine Forderung der Wendezeit und ist in vielen einschlägigen Dokumenten nachzulesen, die irgendwo in den Archiven der Kreisverwaltungen schlummern oder gar auch schon entsorgt wurden???-- Jedenfalls verdient das Waldgebiet erhalten und weiterentwickelt zu werden und es Schritt für Schritt in die gesamte Umgebung ausstrahlen zu lassen. Zumal mit dem sog. Choriner Endmoränenbogen ein hochkarätiges Zeugnis erdgeschichtlicher Entwicklung besitzt, das hoffentl. als deratiges Zeugnis ausgewiessen ist!