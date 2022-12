Nach der Umweltkatastrophe in der Oder mit großem Fischsterben im Sommer plant das Land eine Imagekampagne für den Tourismus in Ostbrandenburg. Die Betriebe in den östlichen Regionen hätten in den vergangenen zwei Jahren neben den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie stark unter den Folgen der Afrikanischen Schweinepest und der Oder-Umweltkatastrophe gelitten, sagte Staatssekretär Hendrik Fischer am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags.

So seien neben den Bildern vom Fischsterben auch die Schutzzäune gegen die Schweinepest in der Landschaft gerade für Radtouristen nicht sonderlich attraktiv gewesen, schilderte Fischer. Daher wolle man im Frühjahr gemeinsam mit der Tourismus-Marketing Brandenburg eine Kampagne starten und auf die Möglichkeiten für den Tourismus in Ostbrandenburg hinweisen.