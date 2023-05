Die Pakistaner haben jeweils als Fliesenleger und Landwirt gearbeitet. In Oderberg gestaltet sich die Arbeitssuche schwer: "Ich will etwas machen, aber leider klappt es alles nicht", sagt Shirbacha. Er würde gerne eine Weiterbildung und eine Ausbildung machen. "Aber ich habe Probleme mit Lesen und Schreiben." Deswegen wolle er nochmal einen Deutschkurs machen, doch die Sprachschulen seien überfüllt.

Bund und Länder beraten am Mittwoch über die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht ein Grundsatzproblem in der Frage der Finanzierung. Da eine Einigung unwahrscheinlich sei, hoffe er auf eine Zwischenlösung.

Allein in diesem Jahr werden nach Angaben der Landesregierung mehr als 25.000 Geflüchtete in Brandenburg aufgenommen. Am Mittwoch trifft sich beim Flüchtlingsgipfel Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit Vertretern der Landesregierungen. Scholz und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bekamen vor einem Monat Post aus dem Barnim.

In einem offenen Brief warnten die Bürgermeister und Amtsdirektoren aus dem Landkreis bereits davor, dass die Kommunen mit der Flüchtlingshilfe überlastet seien. "Offenkundig befinden wir uns in der größten Flüchtlingskrise seit dem Jahr 2015", hieß es in dem Brief. Man stehe zwar für ein "weltoffenes Land". Aber die Hilfemöglichkeiten seien im Landkreis nahezu aufgebraucht, die Wohnkapazitäten erschöpft. Bürgermeister und Amtsdirektoren baten um finanzielle und personelle Hilfe von Bund und Land.