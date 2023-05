Bestandsaufnahme - Vor dem Flüchtlingsgipfel: Wie ist die Lage in Berlin und Brandenburg?

Mi 10.05.23 | 07:39 Uhr

Bild: dpa/M. Matthey

Immer mehr Menschen suchen in Deutschland Asyl. Die Länder fordern daher mehr Hilfe vom Bund. Kanzler Scholz will darüber mit den Ländern verhandeln. Wie ist die Lage in der Region vor dem Flüchtlingsgipfel?

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Länderchefs wollen am Mittwoch darüber beraten, wie der Bund den Ländern bei der Unterbringung der Asylsuchenden helfen kann. Die Bundesländer fordern, dass die Bundesregierung die Kosten für Unterkunft und Heizung der Neuankömmlinge übernimmt. Außerdem soll der Bund eine Pauschale pro Flüchtling zahlen. Die bisher zugesagten 2,75 Milliarden Euro reichten nicht mehr aus, bemängeln die Ländervertreter parteiübergreifend. Auch Grenzkontrollen sollen bei dem Spitzentreffen diskutiert werden. Wie derzeit die Lage von Geflüchteten in Berlin und Brandenburg ist, dazu ein Überblick:

Täglich durchschnittlich 100 Asylsuchende in Berlin

Von Januar bis März 2023 hat Berlin 2.845 Asylsuchende aufgenommen. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum 2022 waren es 2.147. Zusätzlich kamen im ersten Quartal 2023 offiziell 5.503 Flüchtlinge aus der Ukraine in die Hauptstadt. Im Schnitt nimmt die Bundeshauptstadt jeden Tag 100 Menschen auf. Neben der Ukraine kommen die Migranten vor allem aus Moldau, der Türkei, Afghanistan und Georgien.

Berlin will zusätzliche Unterkünfte bauen

Für die Berliner Verwaltung ist es schwer, Unterkünfte für Asylsuchende zu finden. Das Ankunftszentrum in Tegel kann bis zu 4.500 Menschen beherbergen. Fachleute rechnen damit, dass das nur noch bis August reicht. Die Stadt will daher noch in diesem Jahr drei modulare Unterkünfte eröffnen. 29 weitere hat die Stadt in den vergangenen Jahren schon gebaut. Dort leben derzeit 9.000 Asylbewerber und schon anerkannte Flüchtlinge. Weil viele Asylsuchende minderjährig sind, ist die Lage auch für Schulen und Kitas angespannt.

Brandenburg rechnet mit Rekordzahlen in diesem Jahr

In Brandenburg haben sich in der Erstaufnahme-Einrichtung in diesem Jahr bisher 4.077 Menschen gemeldet. 363 von ihnen kommen aus der Ukraine. Das teilte das Landesinnenministerium dem rbb mit. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) rechnet über das gesamte Jahr mit 26.000 zureisenden Asylsuchenden und schon anerkannten Flüchtlingen. Soviele Asylbewerber kamen bisher nur 2015 nach Brandenburg. Derzeit leben im Land laut der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH) rund 60.300 Flüchtlinge und Geduldete.

Brandenburg will mehr Geld vom Bund

Die ZABH rechnet nach eigener Aussage damit, dass vor allem Unterbringung und Sozialarbeiter in diesem Jahr ca. 536 Millionen Euro kosten werden. Diese Schätzung liegt leicht über dem, was die Brandenburger Verwaltung im vergangenen Jahr für ankommende Asylsuchende und Flüchtlinge ausgegeben hat. Damals übernahm der Bund noch knapp ein Drittel der Kosten. Nach aktueller Rechtslage dürfte dieser Anteil in 2023 sinken, weil etwa die Pauschale des Bundes für unbegleitete Minderjährige wegfällt, so die ZABH. Brandenburg fordert daher Nachbesserungen vom Bund.

Manche Asylsuchende sollen länger in Erstaufnahme bleiben

Um mehr Asylsuchende unterbringen zu können, will Brandenburg die Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung des Landes vergrößern. Insgesamt 1.500 zusätzliche Plätze sollen in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree), Wünsdorf (Teltow-Fläming) und in einer Kaserne in Frankfurt (Oder) entstehen. Das Land will außerdem dafür sorgen, dass Menschen, denen wahrscheinlich kein Asyl gewährt werden wird, länger in der Erstaufnahmeeinrichtung bleiben und nicht auf Kommunen verteilt werden. Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) fordert außerdem zeitlich begrenzte Kontrollen an den deutschen Außengrenzen. "Wenn wir die Freizügigkeit im Schengen-Raum erhalten wollen, müssen wir einen Kontrollverlust an der Bundesgrenze verhindern," sagte er der Zeitung Welt am Sonntag.

Sendung: rbb24 Inforadio, 10.05.2023, 06:00 Uhr