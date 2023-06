Bei seinem Besuch in Brandenburg hatte Charles III.Ende März noch selbst Hand angelegt, wie Hofladen-Betreiberin Katja Malzahn sagte. "Mit schön sauberen Händen muss der Käse in die Form reingepresst werden", so Malzahn. Die Mitarbeiter des Hofladens hätten vorher nur den sogenannten Käsebruch vorbereitet und in die Form gegossen.