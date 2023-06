Seit einem Jahr führt ein geplanter Solarpark in einem Wald bei Bad Freienwalde zu Streit. Nun soll das Projekt kleiner werden, so der Investor. Anfang Juni wird entschieden, ob Windkraftanlagen dazu gebaut werden – fast alle Akteure sind dagegen.

Der umstrittener Solarpark in einem Wald in Hohensaaten bei Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) soll nun kleiner als geplant werden. Statt 250 sollen nun 200 Hektar belegt werden. Der Investor Jürgen Lindhorst bestätigte diesen Kompromiss in einer Bürgerversammlung am Mittwochabend in Bad Freienwalde.

Ursprünglich war geplant, insgesamt 370 Hektar Wald für den Solarpark und ein Gewerbegebiet zu roden. Naturschützer kritisieren die Pläne.

An der Bürgerversammlung nahmen Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU), Landrat Gernot Schmidt (SPD) und Investor Lindhorst teil. Gestritten wurde vor allem um die Möglichkeit, neben Solar- auch Windkraftanlagen zu bauen. Diese und weitere Möglichkeiten hatte ein vom Investor beauftragtes Planungsbüro vorgeschlagen.

Lindhorst sagte, er sei bereit, auf Windkraftanlagen zu verzichten. Naturschützer und Anwohner hatten ihre Bedenken dazu geäußert. Bisher war nur von einem kleineren Energiepark ausgegangen, falls zusätzlich zu den Photovoltaik- auch Windkraftanlagen gebaut werden. In diesem Fall könne man für dieselbe Leistung weniger Fläche verwenden. Entstünde am Ende ein reiner Solarpark auf nur 200 Hektar, dann müsste man mit weniger Leistung rechnen.