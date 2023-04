Der umstrittene Energiepark in einem Wald in Hohensaaten bei Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) geht in die nächste Planungsphase: Am Dienstag stellte das zuständige Planungsunternehmen ein Energiekonzept vor, das neben einem reinen Solarpark zwei weitere Varianten mit Windkraftanlagen vorsieht. Mit einer dieser Varianten könnte für dieselbe geplante Leistung die gerodete Waldfläche verkleinert werden.

Geplant war bisher die Rodung von 370 Hektar im Wald: 250 Hektar für den Solarpark, der Rest der Fläche für ein Industriegebiet. Umweltminister Axel Vogel (Grüne) hatte im vergangenen Jahr die Pläne kritisiert. Es gebe genug andere Fläche für Energieparks, so Vogel damals. Das Projekt ist auch bei Anwohnern und Naturschützern umstritten.