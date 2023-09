Der Streit im Wasserverband Strausberg Erkner (WSE) spitzt sich weiter zu. Die Gemeinde Neuenhagen (Märkisch-Oderland) will nun rechtliche Schritte gegen den Verband prüfen. Das teilte der parteilose Bürgermeister Ansgar Scharnke am Montag in der Gemeindevertreterversammlung mit. Hintergrund sei die Wasserversorgung eines in der Gemeinde geplanten Rechenzentrums.

Der WSE hatte zunächst abgelehnt, das Rechenzentrum mit Trinkwasser zu versorgen, weil er nach eigener Aussage dafür nicht genügend Wasser fördern darf. Daraufhin sprang im August dieses Jahres der Landkreis Märkisch-Oderland ein und erlaubte dem Investor, einen Brauchwasserbrunnen für sein Rechenzentrum zu bohren. Gegen diese Entscheidung legte der WSE am Freitag Widerspruch ein.