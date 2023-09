Bei einem Großbrand in der Uckermark haben in der Nacht zu Dienstag circa 1.000 Strohballen Feuer gefangen. Auf einer Länge von 120 Metern breitete sich ein Vollbrand nahe einer Milchviehanlage in Dedelow bei Prenzlau aus, erklärte der stellvertretende Stadtbrandmeister der Stadt, Sven Ludwig. Die Feuerwehr alarmierte sämtliche Einsatzkräfte in der Umgebung und ließ die Ballen kontrolliert abbrennen.