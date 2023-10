Menschen mit und ohne Behinderung tauschen in Fürstenwalde (Oder-Spree) am Donnerstag für einen Tag ihre Arbeitsplätze: Im Rahmen des 5. bundesweiten Aktionstags "Schichtwechsel" sollen Menschen mit Behinderung, die normalerweise in den Christophorus-Werkstätten tätig sind, die Arbeitswelt von Menschen ohne Behinderung kennenlernen. Diese wiederum sollen in den Werkstätten arbeiten.

"Es ist eine gute Idee, Menschen, die sonst auf dem Arbeitsmarkt mit ihren Kompetenzen keinen Platz finden, die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren", sagte Jana Pahlke, Leiterin für berufliche Bildung und Integration bei den Christophorus-Werkstätten, dem rbb. Menschen ohne Behinderung könnten sich zudem ein realistisches Bild der Arbeitswelt in den Werkstätten machen.