Jahrelang wurde über die Zukunft der Hochbrücke in Bad Freienwalde gestritten - Abriss oder Sanierung? Jetzt steht fest: In Brandenburgs ältester Kurstadt wird Platz geschaffen. Die Abrissarbeiten haben bereits begonnen.

Die Hochstraße, welche die B 158 über die Dächer hinweg ins Oderbruch und in Richtung Polen führt, soll nach unten verlegt werden. Zudem soll ein Kreisverkehr die B 158 künftig mit den derzeit noch darunter liegenden Straßen verbinden. Ende August stimmten die Stadtverordneten in einer Sitzung mit elf zu neun Stimmen für diese Maßnahme und beauftragten eine Baufirma mit den Arbeiten.

Der umstrittene Abriss der Hochbrücke über der Innenstadt von Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) hat am Mittwoch begonnen. Für den Verkehr bleibt die Brücke, die mitten durch den Stadtkern führt, drei Jahre gesperrt. Über die Entscheidung sind Anwohner sowie Stadtverordnete unterschiedlicher Meinung.

Hauptgrund der Befürwortung sei die Sorge der Aberkennung des Titels "Moorheilbad" gewesen, sagte Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) dem rbb. Ihm zufolge war der Brückenabriss eine Auflage des Landes-Fachbeirates für Kur-und Erholungsorte.

Das Bauwerk wurde in den 1980er Jahren für die Bundesstraße B 158 gebaut. Wegen des massiven Betonbauwerks stand zur Debatte, ob die Stadt ihren Status als "Moorheilbad" behalten könne. Schon seit 2003 fordert das Landesgesundheitsministerium den Abriss der Hochstraße. Die Brücke sei ein städtebaulicher Missstand, der beseitigt werden müsse. "Ein Kurort muss sich von der Gestaltung her im Ortscharakter entsprechend auszeichnen", so Lehmann weiter.

Für die ansässige Rehaklinik sei der Heilbad-Status nicht zwingend aber von Vorteil, sagte Geschäftsführerin Angela Krug dem rbb. "Es entscheiden sich vieler unser Patienten für unser Klinik, auch wegen des kur-änlichen Enselmbles und wegen des Moores."