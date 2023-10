Aktuelles zur S-Bahn

Wegen kurzfristiger Bauarbeiten in Treptower Park muss der Zugverkehr der Linien S45, S8 und S9 Heute Nacht (19./20.10.2023 (Do/Fr)) in der Zeit von ca. 22:00 Uhr bis ca. 04:00 Uhr zwischen S Treptower Park <> S Schöneweide unterbrochen werden. Die Züge der betroffenen Linien fahren wie folgt: • Linie S45: Flughafen BER Terminal 1-2 <> Schöneweide (Gleis 5) • Linie S47: verkehrt in Schöneweide abweichend von Gleis 3 • Linie S8: Birkenwerder/ Blankenburg <> Greifswalder Straße sowie Schöneweide <> Grünau • Linie S9: Spandau <> Ostbahnhof sowie Schöneweide <> Flughafen BER Terminal 1-2