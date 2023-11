Der Stierkäfer hat eine besondere Auszeichnung bekommen: Das kotfressende Tier wird Insekt des Jahres 2024. Experten am Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut in Müncheberg (Märkisch-Oderland) wählten den Stierkäfer aus einer Reihe von Vorschlägen, wie das Institut am Donnerstag bekanntgab. Das Tier, das zur Familie der Mistkäfer gehört, besetze eine Schlüsselrolle in Ökosystemen, die Bestände gingen aber bedenklich zurück, so das Institut.