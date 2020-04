Die Corona-Beschränkungen bringen ehrenamtliche Vereine in Not: Denn Strom- und Pachtrechnungen laufen weiter. Das Filmmuseum Golzow und der dortige Sportverein hoffen auf Hilfe von der Gemeinde. Vorsitzende haften sonst mit ihrem Privatvermögen. Von Marie Stumpf

Die Kosten für das letzte Quartal hätten sie noch gestemmt bekommen, so Ines Mischker. "Aber ich muss ehrlich sagen, wenn wir nicht bald aufmachen können, dann kommen wir da in arge Schwierigkeiten."

Außerdem ist er als Vorsitzender der "Dorfbewegung Brandenburg e.V." im Gespräch mit der Bundesebene. Das Netzwerk engagiert sich dafür, dass die ländlichen Regionen mehr Gehör in den politischen Gremien finden. Hoffnung setzt Schütz hier vor allem in die im Februar gegründete Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Sie hat zum Ziel, ehrenamtliche Tätigkeiten zu stärken, insbesondere in ländlichen und strukturschwachen Räumen, so heißt es auf der Webseite der Bundesregierung.

"Wir haben uns alle gefreut, dass das Ehrenamt auch auf Bundesebene wieder eine höhere Würdigung erfahren soll", sagt Frank Schütz, "aber wenn die Stiftung immer noch in Abstimmung ist, wie genau das Ehrenamt nun unterstützt werden soll, ist nun meine Forderung, hier endlich zu einem Ergebnis zu kommen."